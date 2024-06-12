Песьяков: «Знаю, что адекватных людей намного больше, чем тех, которые пишут в комментариях»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков обратился к болельщикам ростовского клуба.

«Хочется выразить слова благодарности всем желто-синим болельщикам, кто ходил и ходит на стадион, активным болельщикам, которых мы видели только в Кубке России. Хочется им сказать огромное спасибо. Я знаю, что адекватных людей намного больше, чем тех, которые пишут в комментариях. Хейтерам можно привет передать: «Ребята, не дождетесь, я еще попылю и, может, даже вернусь». Я в начале интервью сказал, что главная достопримечательность города — люди, они всегда будут со мной. Буду вспоминать этот период с теплом. Я стал ростовчанином, по большому счету. Буду приезжать в гости!» — цитирует «РБ Спорт» Песьякова.

Голкипер играл за «Ростов» с 2017 года. Всего на его счету 182 матча за клуб, 234 пропущенных гола и 50 игр на ноль. В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать с 35-летним Песьяковым контракт, который рассчитан до 30 июня этого года.