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Песьяков: «Знаю, что адекватных людей намного больше, чем тех, которые пишут в комментариях»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков обратился к болельщикам ростовского клуба.

«Хочется выразить слова благодарности всем желто-синим болельщикам, кто ходил и ходит на стадион, активным болельщикам, которых мы видели только в Кубке России. Хочется им сказать огромное спасибо. Я знаю, что адекватных людей намного больше, чем тех, которые пишут в комментариях. Хейтерам можно привет передать: «Ребята, не дождетесь, я еще попылю и, может, даже вернусь». Я в начале интервью сказал, что главная достопримечательность города — люди, они всегда будут со мной. Буду вспоминать этот период с теплом. Я стал ростовчанином, по большому счету. Буду приезжать в гости!» — цитирует «РБ Спорт» Песьякова.

Голкипер играл за «Ростов» с 2017 года. Всего на его счету 182 матча за клуб, 234 пропущенных гола и 50 игр на ноль. В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать с 35-летним Песьяковым контракт, который рассчитан до 30 июня этого года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-adekvatny-h-lyudej-namnogo-bol-she-chem-teh-kotory-e-pishut-v-kommentariyah/
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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