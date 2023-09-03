Сутормин объяснил, почему сорвался его трансфер в ЦСКА

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин объяснил, почему он не смог этим летом перейти в ЦСКА.

— Это вопрос к руководству обоих клубов.

— Сами хотите?

— Хочется больше игровой практики.

— Вас туда звали?

— Я знаю, что был интерес.

— У клуба или у Федотова?

— Я думаю, у Владимира Валентиновича. У меня с ним хорошие отношения. Я надеюсь, что он меня ждал.

— Что вам говорят в «Зените»?

— Ничего не говорят. Я тренируюсь, работаю и стараюсь выкладываться по полной.

— «Зенит» уже больше трех лет не продает российских игроков в российские топ клубы. Реален ли ваш уход в российский топ клуб?

— Мне тяжело ответить на этот вопрос. Этот вопрос к руководству. У меня есть контракт, которые я стараюсь выполнять.

В этом сезоне Сутормин провел за «Зенит» 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.