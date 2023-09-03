Семак о возможных трансферах «Зенита»: «Думаю, что получится подписать одного-двух игроков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможные трансферы команды.

— Стоит ли ждать звездного новичка после ухода Малкома в это трансферное окно?

— Мы надеемся, что у нас появится пополнение. Думаю, что получится подписать одного-двух игроков, — сказал Семак.

«Зенит» в седьмом туре сыграл вничью с ЦСКА. Сине-бело-голубые с 14 очками поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.