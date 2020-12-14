Сутормин назвал самый сложный матч «Зенита» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, с какой командой в Лиге чемпионов было сложнее всего играть. «Зенит» выступал в группе с «Боруссией» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге».

— Тяжеловато было в Брюгге. С «Лацио» я стал играть защитника, когда счет стал 2:1, и обороняться приходилось меньше, — цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита». — В Туле и с «Уралом» больше атаковали мы. А с «Брюгге» большое количество игроков соперника приходило в мою зону. Было непросто играть и перестраиваться. Ну и Лига чемпионов — совершенно другой уровень по сравнению с большинством игр нашего чемпионата.

По итогам группового турнира Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Зенит» набрал одно очко и лишился еврокубковой весны.