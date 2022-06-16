Футболисты «Зенита» устроили приветственный коридор для Зелимхана Бакаева

Футболисты «Зенита» встретили новичка команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

Пресс-служба клуба опубликовала видео с тренировки, в котором игроки устроили Бакаеву приветственный коридор.

Вчера, 15 июня, «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым на 3 года с опцией продления еще на сезон.

Футболист является воспитанником «Спартака», он покинул московский клуб 1 июня на правах свободного агента.