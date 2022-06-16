Источник: «Зенит» вступил в переговоры с «Рубином» по трансферу Дюпина

«Зенит» ведет переговоры по трансферу вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга покинет Станислав Крицюк, который продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

В сезоне-2021/22 Дюпин пропустил 59 голов в 33 матчах за «Рубин» во всех турнирах, отыграв 6 встреч на ноль. Казанская команда по итогам прошлого сезона заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в ФНЛ-1.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дюпина в 1,2 миллиона евро, контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2023 года.