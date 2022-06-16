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Источник: «Зенит» вступил в переговоры с «Рубином» по трансферу Дюпина

«Зенит» ведет переговоры о покупке вратаря «Рубина» Дюпина
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Зенит» ведет переговоры по трансферу вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга покинет Станислав Крицюк, который продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

В сезоне-2021/22 Дюпин пропустил 59 голов в 33 матчах за «Рубин» во всех турнирах, отыграв 6 встреч на ноль. Казанская команда по итогам прошлого сезона заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в ФНЛ-1.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дюпина в 1,2 миллиона евро, контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4727369-zenit-vedyot-peregovory-s-rubinom-o-perehode-vratarya-dyupina.html
Юрий Дюпин
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ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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П
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