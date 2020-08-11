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Суперсэйв вместо гола! Шиманьски прошел вратаря и защитника, но не забил с пары метров

14:55
Себастьян Шиманьски. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Себастьян Шиманьски. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски упустил хорошую возможность забить мяч в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (2:0).

Поляк прошел вратаря и одного игрока, но все же не смог забить. Удар футболиста остановил его соотечественник Рафал Аугустыняк.

Урал — Динамо

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