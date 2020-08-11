Суперсэйв вместо гола! Шиманьски прошел вратаря и защитника, но не забил с пары метров
14:55
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски упустил хорошую возможность забить мяч в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (2:0).
Как он это сделал?! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 10, 2020
Оцените сейв Рафала Августиняка от 1?? до ?#ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик #УралДинамо #Августиняк pic.twitter.com/IgNfvmZR0C
Поляк прошел вратаря и одного игрока, но все же не смог забить. Удар футболиста остановил его соотечественник Рафал Аугустыняк.
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