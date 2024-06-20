Сулейманов заявил, что готов к конкуренции с Воробьевым в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, что думает о своей роли в команде в предстоящем сезоне РПЛ.

— Ты будешь в этом сезоне главной силой «Локомотива» в нападении. Готов?

— Конечно. Всегда готовился по полной, даже когда в команде был Артем [Дзюба]. Знал, что шанс выпадет. Сейчас есть Воробьев. Может быть, еще кто-то будет. Остается только доказывать. Потому что все будет зависеть от сбора.

— Пообщались с Воробьевым?

— Не успел еще. Он раньше прошел медосмотр. Будет конкуренция в составе. Ты должен понимать, что в любой момент можешь потерять свое место.

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.