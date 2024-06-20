Сулейманов: «Был шок, когда узнал о переходе Сафонова в «ПСЖ»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал переход российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Удалось ли не набрать вес пока отдыхал?

— Маленький процент жировой массы — это нормально. Мышцы расслабляются. Сейчас на сборах будем в хорошей форме.

— Какие личные цели ставишь на сезон?

— Такого нет. Конечно, хочется побольше забивать и отдавать. Самое главное, чтобы заняла хорошее место.

— На прошлой неделе случился переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Дарит ли тебе это надежду, что такие переходы возможны сейчас?

— Честно говоря, я об этом не думал. Мне хочется закрепиться в «Локомотиве» хорошо и надолго. За Сафонова я, конечно, рад. Был шок, когда я узнал, что он перешел в «ПСЖ».

— На прошлой неделе был большой праздник для мусульман. Как ты его встретил?

— Встретил дома, в тишине. С ребенком тяжело куда-то выезжать. Но хочу порезать барана, потому что у нас так принято, — сказал Сафонов.

«ПСЖ» объявил о трансфере Сафонова из «Краснодара» 14 июня. 25-летний россиянин подписал контракт до лета 2029 года.