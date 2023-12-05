Сулейманов признан лучшим футболистом «Локомотива» в ноябре

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов признан лучшим игроком клуба в ноябре по мнению болельщиков команды, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард железнодорожников набрал 48 процентов голосов , второе место в опросе занял полузащитник Артем Карпукас — 36,7 процентов, на третьей строчке — Максим Глушенков с 8,9 процентами.

23-летний Сулейманов провел в ноябре 5 игр за «Локомотив» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.