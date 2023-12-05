ЦСКА анонсировал матч с «Краснодаром» постером с Акинфеевым в стиле игры GTA 6

ЦСКА в клубном Telegram-канале анонсировал постером с Игорем Акинфеевым матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ.

На нем капитан армейцев изображен на фоне домашнего стадиона «быков». Постер выполнен в стиле обложки видеоигры GTA 6, трейлер которой был официально представлен накануне.

Подпись под постом гласит: «Пока кто-то еще даже не существовал, Игорь Акинфеев уже играл за ЦСКА и в первую GTA».

«Краснодар» был основан в 2008 году. Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003-м.

Матч состоится 10 декабря. Начало — в 19.45 мск.