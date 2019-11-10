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Сулейманов — о голе Месси со штрафного: «Он не с этой планеты»

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Магомед-Шапи Сулейманов впечатлен игрой Лионеля Месси в матче с «Сельтой». Фото instagram.com
Магомед-Шапи Сулейманов впечатлен игрой Лионеля Месси в матче с «Сельтой». Фото instagram.com
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал в своем Instagram сторис с голом капитана и форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

32-летний Месси отличился со штрафного удара на первой компенсированной минуте первого тайма встречи с «Сельтой».

«Месси не с этой планеты», — подписал фото Сулейманов.

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