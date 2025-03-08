Булыкин: «Локомотив» после ничьей с «Ахматом» может забыть о попадании в тройку призеров РПЛ»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о ничьей железнодорожников с «Ахматом» в матче 20-го тура РПЛ.

8 марта «Локо» сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 1:1.

«Локомотив» после ничьей с «Ахматом» может забыть о попадании в тройку призеров РПЛ. Жалко, что железнодорожники потеряли очки. потому что лидирующая группа будет уходить в отрыв. Мне нравится стратегия клуба и ставка на российских игроков. Команда всем показывает, что можно добиваться результата со своими воспитанниками», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 20 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.