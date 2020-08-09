Болельщики атаковали страницу арбитра Василия Казарцева в Facebook. Сегодня судья работал на матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2). Арбитр поставил в ворота хозяев два пенальти, после игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии красно-белых с чемпионата.

Болельщики нашли страницу Казарцева в социальной сети и стали писать ему оскорбления и угрозы под роликом с его детьми, в том числе угрожая убийством его детям.