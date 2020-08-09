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Судью матча «Спартак» — «Сочи» оскорбляют в комментариях под видео с его детьми

9 августа 2020, 23:30

Болельщики атаковали страницу арбитра Василия Казарцева в Facebook. Сегодня судья работал на матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2). Арбитр поставил в ворота хозяев два пенальти, после игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии красно-белых с чемпионата.

Болельщики нашли страницу Казарцева в социальной сети и стали писать ему оскорбления и угрозы под роликом с его детьми, в том числе угрожая убийством его детям.

Спартак — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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