Судью матча молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» отстранят от работы

По данным «СЭ», арбитр Илья Иванов, допустивший грубую ошибку, в матче 22-го тура первенства среди молодежных команд «Тамбов» — «Крылья Советов» (1:1), будет отстранен от дальнейшей работы.

Игра была прервана на 82-й минуте, когда судья удалил четвертого футболиста самарцев. В Twitter «Тамбова» чуть позже появилась запись о том, что гостям присудят поражение.

Судя по всему, арбитр решил прекратить игру из-за большого числа удалений у «Крыльев». Но по правилам игры, действующих в сезоне-2019/20, «матч не может быть начат или продолжен, если в любой из команд МЕНЕЕ СЕМИ игроков». А в составе гостей на поле оставались семь футболистов.

Получается, что рефери Илья Иванов забыл правила игры или что-то перепутал. Он не имел права прервать матч. Значит, совершил грубую ошибку.

Что делать дальше? В соответствии с регламентом турнира «недоигранные матчи не переигрываются, а доигрываются». Эту встречу необходимо доиграть. (Александр Бобров)

Протокол матча молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов».

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