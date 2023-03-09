Камоцци назвал условие, при котором «Спартак» станет чемпионом РПЛ

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал «СЭ», сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Есть очный матч, и если «Спартак» выиграет его, то отставание сократится до 5 очков. «Зенит» вполне может еще потерять очки, чего не может позволить себе «Спартак». Если красно-белые не будут терять очки, могут побороться за чемпионство. Команда, претендующая на чемпионство, не должна терять очки дома с «Уралом». Арбитр — всего лишь отговорка. Нужно было забивать больше двух мячей», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 после 18 туров. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков.