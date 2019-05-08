В Пресненском районном суде проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судья Елена Абрамова приступила к чтению приговора. Суд установил вину игроков в хулиганстве и побоях.

Форвард "Зенита", его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Об эпизоде в "Кофемании" Абрамова зачитала: "Желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, нарушая общепризнанные нормы поведения. Из хулиганских побуждений, используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли не менее трех ударов в область головы ранее незнакомому Паку, причинив ему телесные повреждения и черепно-мозговую травму".

Напомним, что обвинение подсудимым было предъявлено по двум статьям – 115, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 213, часть 2 (хулиганство, совершенное по предварительному сговору или организованной группой). 6 мая государственный обвинитель, прокурор Светлана Тарасова по итогам процесса в Пресненском суде запросила для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

Суд Кокорина и Мамаева: приговор. Live!

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