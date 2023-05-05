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Сегодня, 20:45

Судья Мешков рассказал детали своей травмы: «Во вторник вновь почувствовал дискомфорт»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский арбитр Виталий Мешков в разговоре с «СЭ» рассказал подробности своей травмы.

«Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в первом тайме матча 24 тура «Зенит» — «Динамо», но смог доработать ту игру до конца. После этого мне предоставили небольшой отдых и в 25-м туре я работал только на ВАР. Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт. Наступает развязка сезона и все судьи должны быть максимально готовы, в том числе и физически. Надеюсь, что эта пауза позволит окончательно восстановиться и вернуться к решающим играм чемпионата», — сказал Мешков «СЭ».

40-летний арбитр должен был судить матч 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Факел», но из-за травмы его заменил Евгений Кукуляк.

Футбол
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Виталий Мешков
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Александр Соболев

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