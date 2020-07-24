«Судья дал «Локомотиву» последний шанс сохранить лицо». Суд не принял документы «Локо» по делу Геркуса

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как продвигается судебное разбирательство с московским клубом.

— Состоялось очередное заседание суда, — написал Геркус в Telegram-канале. — Суд отклонил «30 кг» документов, поданых стороной истца. «30 кг» представляют собой беспорядочную кипу копий очень плохого качества, часто нечитаемых, вдобавок их забыли заверить. Стороны заявили позиции. На мой субъективный взгляд, наша позиция была более чем убедительна.

Тем не менее, судья дал «Локомотиву» последний шанс сохранить лицо и предоставить нам наконец (это за все прошедшие после 28 января месяцы) доказательства своего иска в пристойном виде и спасти свою изрядно подмоченную репутацию.

Подождем до 10 сентября — даты следующего заседания.

Напомним, в конце января «Локомотив» подал на Геркуса в суд, требуя взыскать с него почти 145 миллионов рублей.