Судьи матча «Динамо» — «Сочи» неправильно заполнили протокол
Судейская бригада встречи «Динамо» — «Сочи» (видимо, резервный Игорь Панин) неправильно заполнила протокол матча. Динамовцы, если верить указанным минутам, вопреки правилам использовали четыре слота для замен, а не три.
Но это не так. Замены Гладышева и Макарова произошли в конце 70-й минуты. Обе. А не на 70-й и 71-й.
Напомним, что резервный арбитр получает вознаграждение за один матч в размере 25 тысяч рублей.
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|И
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|Н
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|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
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30 тур
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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