Судьи матча «Динамо» — «Сочи» неправильно заполнили протокол

Судейская бригада встречи «Динамо» — «Сочи» (видимо, резервный Игорь Панин) неправильно заполнила протокол матча. Динамовцы, если верить указанным минутам, вопреки правилам использовали четыре слота для замен, а не три.

Но это не так. Замены Гладышева и Макарова произошли в конце 70-й минуты. Обе. А не на 70-й и 71-й.

Напомним, что резервный арбитр получает вознаграждение за один матч в размере 25 тысяч рублей.