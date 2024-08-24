Судьи Казарцев, Кукуляк, Кукуян и Шафеев наказаны и отстранены

На матчи 6-го тура чемпионата России не получили назначения пять судей из основного списка рефери РПЛ, в который входят 23 человека. Отстранены Ранэль Зияков, Василий Казарцев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян и Рафаэль Шафеев.

Последний все еще наказан за игру «Динамо» Махачкала — «Пари НН» (0:1), где он работал видеоарбитром. Судья той встречи Ян Бобровский уже получил назначение.

Вместе с Казарцевым наказан Евгений Турбин — они были ВАР и АВАР на игре «Рубин» — «Акрон» (2:1).

Зияков отправлен в запас вместе с Кукуляком, видимо, за работу в ходе кубкового матча «Факел» — «Акрон» (1:2). Что касается Кукуяна, то его наказание предположительно связано со встречей «Динамо» — «Крылья Советов» (1:0).

Возвращен в число получающих назначения Алексей Амелин, пропустивший в общей сложности три тура в чемпионате и кубке после игры «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1).

В число отстраненных от работы ассистентов, судя по всему, вошли: Рашид Абусуев, Андрей Болотенков, Егор Болховитин, Кирилл Большаков, Андрей Гурбанов, Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов, Сергей Каруненко, Игорь Князев, Наиль Сейфетдинов, Дмитрий Семенов, Андрей Филипкин.