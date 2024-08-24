ЦСКА — «Акрон»: Давила и Бакаев сыграют с первых минут

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Стали известны составы ЦСКА и «Акрона» на матч 6-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Глебов, Кисляк, Яковлев, Шуманский, Койта.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Беншимол.

Запасные: Васютин, Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Кузьмин, Москвичев, Хубулов, Эсанов, Пестряков, Дмитриев, Тимошенко.

Матч пройдет в Москве и начнется в 15:00 мск.