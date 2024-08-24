Пименов считает, что в матче «Динамо» — «Краснодар» будет забито много голов

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов рассказал, что думает о матче бело-голубых с «Краснодаром» в шестом туре РПЛ.

«Обе команды играют в атакующий футбол. Что касается «Краснодара», в последней игре команда смогла одержать волевую победу. «Динамо» набрало хороший ход и играет качественно. Но у обеих команд есть вопросы в линии обороны. Матч будет с большим количеством забитых мячей, три-четыре», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 25 августа в Москве. Начало — 17:30 по московскому времени.