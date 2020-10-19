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«Судьи говорили нам, что за такое дают красную». Тикнизян о сломанном носе Карпова в матче с «Динамо»

10:25
Вадим Карпов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Карпов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян в беседе с «СЭ» высказал свое мнение об эпизоде матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1), в котором полузащитник соперника Вячеслав Грулев сломал нос защитнику армейцев Вадиму Карпову.

18-летний Карпов был заменен из-за повреждения на 20-й минуте встречи.

— У Карпова перелом носа со смещением, — сказала «СЭ» Тикнизян. — Не знаю, как судьи трактуют этот момент, но, насколько помню, когда к нам приезжали представители судейского комитета, они говорили, что если на футболисте совершен жесткий фол, и после этого у него идет кровь, то желтую карточку меняют на красную. Но здесь даже не последовало никакой реакции от арбитра. Честно говоря, были большие вопросы по этому моменту. Карпу желаю скорее восстановиться и вернуться в строй. (Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Тикнизяном читайте — здесь

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