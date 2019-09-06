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Суд в Белгородской области не подтверждает УДО Мамаева и Кокорина

10:13
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Суд в Белгородской области не подтверждает УДО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, информирует ТАСС. Заседание проходит в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что по его итогам принято решение об условно-досрочном освобождении игроков.

Сегодня в ИК-4, где отбывают срок осужденные, прошло выездное заседание Алексеевского районного суда. На футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии.

Выйти на свободу игроки должны через 10 дней после вступления решения в силу. По словам их адвоката Юрия Падалко, освобождены они будут 17 сентября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/obschestvo/6852717

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