Суд в Белгородской области не подтверждает УДО Мамаева и Кокорина

Суд в Белгородской области не подтверждает УДО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, информирует ТАСС. Заседание проходит в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что по его итогам принято решение об условно-досрочном освобождении игроков.

Сегодня в ИК-4, где отбывают срок осужденные, прошло выездное заседание Алексеевского районного суда. На футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии.

Выйти на свободу игроки должны через 10 дней после вступления решения в силу. По словам их адвоката Юрия Падалко, освобождены они будут 17 сентября.