Суд полностью удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову» на 2,6 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы в среду, 24 марта, удовлетворил иск АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», требовавшего взыскать более 2,6 миллиона рублей с футбольного клуба «Тамбов», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

«Спартак» подал иск к «Тамбову» 8 февраля. За три дня до этого стало известно, что тамбовчане подали иск о банкротстве.

Весной 2020 года тамбовский клуб пользовался базой в Тарасовке, но так за это и не заплатил за аренду.

Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» 2 февраля подала в арбитражный суд Тамбовской области заявление о собственном банкротстве. Суд назначил рассмотрение его обоснованности на 14 апреля. В материалах дела говорится, что задолженность клуба перед кредиторами составляет около 537 миллионов рублей.