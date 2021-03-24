Суд полностью удовлетворил иск «Спартака» к «Тамбову» на 2,6 миллиона рублей
16:47
Арбитражный суд Москвы в среду, 24 марта, удовлетворил иск АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», требовавшего взыскать более 2,6 миллиона рублей с футбольного клуба «Тамбов», следует из информации в картотеке арбитражных дел.
«Спартак» подал иск к «Тамбову» 8 февраля. За три дня до этого стало известно, что тамбовчане подали иск о банкротстве.
Весной 2020 года тамбовский клуб пользовался базой в Тарасовке, но так за это и не заплатил за аренду.
Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» 2 февраля подала в арбитражный суд Тамбовской области заявление о собственном банкротстве. Суд назначил рассмотрение его обоснованности на 14 апреля. В материалах дела говорится, что задолженность клуба перед кредиторами составляет около 537 миллионов рублей.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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