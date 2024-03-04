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4 марта, 11:39

Роберт Морено: «Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет — это просто футбол»

Виктория Кравченко
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Роберт Морено.
Фото ФК «Сочи»

Испанский тренер Роберт Морено Гонсалес рассказал, чем работа в «Сочи» отличается от работы в «Барселоне». Он отметил, что разницы почти нет, так как на тренировках отрабатывается одно и тоже.

«Период работы в «Барселоне» был невероятным, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси-Суарес-Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым», — цитирует испанца «Чемпионат».

Специалист довабил, что различия могут быть лишь в отношении к работе персонала и футболистов. А основная цель — победить. Морено заявил, что старается привить игрокам «Сочи» контроль мяча и быстрый отбор.

«Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет — это просто футбол. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас», — добавил тренер.

Морено также сообщил, что занимается изучением русского языка.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5458388-robert-moreno-sravnil-rabotu-trenerom-v-sochi-i-v-barselone.html
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