Канчельскис о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» будет первым, «Краснодар» — вторым»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Динамо» и «Локомотив» ни в какую чемпионскую гонку не включатся. «Зенит» будет первым, «Краснодар» — вторым. Динамовцы и железнодорожники не смогут на данный момент что-то возразить двум лидерам чемпионата России. «Зенит» к тому же укрепился. У петербуржцев есть возможности, вот они и усиливаются серьезнее всех, и так имея один из самых сильных составов в лиге. А чего вы еще хотели? У них есть задачи, есть понимание, кто и зачем им нужен. У них отлично работает селекционный отдел. Они лучшие, их результаты говорят сами за себя», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» (36) располагается на втором месте. «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.