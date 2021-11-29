Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1) в 16-м туре Тинькофф РПЛ.

— Довольны ли вы судейством сегодня, есть вопросы к арбитру?

— Наверное, вопросов нет. Понятно, что на эмоциях всегда хочется найти ошибку рефери. Но мы сами допустили ошибку в обороне. Дали подать, проиграли борьбу в штрафной.

— Результат матча справедливый?

— Нет, я так не считаю. Я считаю, что по игре мы потеряли два ценных очка. Мы были более целеустремленные сегодня. Создали больше моментов, чем «Спартак».

— Признайтесь честно, были ли у вас сегодня какие-то особые эмоции? «Спартак» вам не чужая команда.

— Мы в каждой игре бьемся за три очка, с любой командой играем одинаково. Понятно, что красно-белые — главный раздражитель нашего чемпионата, на каком месте бы он не находился. Никаких личных раздражений к этой команде я не испытываю. Мы отлично пообщались с Евгением Мележиковым. Вне зависимости от того, с кем мы играем, получать пенальти на 94-ой минуте всегда очень обидно.

— У вас есть объяснение тому, что «Спартак» дважды обыгрывает «Наполи», а в матче с «Уфой» качество игры красно-белых хромает?

— Игра на игру не приходится. Если они выиграли у «Наполи» — это отлично! Это замечательное достижение для нашего российского футбола. Но игра в чемпионате России, это совсем другое. «Уфа» тоже играла в Европе, я помню эти эмоции. Игра в еврокубках всегда в приоритете. Не знаю, почему так происходит.