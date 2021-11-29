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Газизов — о пенальти в матче со «Спартаком»: «Наверное, вопросов нет»

20:03
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1) в 16-м туре Тинькофф РПЛ.

— Довольны ли вы судейством сегодня, есть вопросы к арбитру?

— Наверное, вопросов нет. Понятно, что на эмоциях всегда хочется найти ошибку рефери. Но мы сами допустили ошибку в обороне. Дали подать, проиграли борьбу в штрафной.

— Результат матча справедливый?

— Нет, я так не считаю. Я считаю, что по игре мы потеряли два ценных очка. Мы были более целеустремленные сегодня. Создали больше моментов, чем «Спартак».

— Признайтесь честно, были ли у вас сегодня какие-то особые эмоции? «Спартак» вам не чужая команда.

— Мы в каждой игре бьемся за три очка, с любой командой играем одинаково. Понятно, что красно-белые — главный раздражитель нашего чемпионата, на каком месте бы он не находился. Никаких личных раздражений к этой команде я не испытываю. Мы отлично пообщались с Евгением Мележиковым. Вне зависимости от того, с кем мы играем, получать пенальти на 94-ой минуте всегда очень обидно.

— У вас есть объяснение тому, что «Спартак» дважды обыгрывает «Наполи», а в матче с «Уфой» качество игры красно-белых хромает?

— Игра на игру не приходится. Если они выиграли у «Наполи» — это отлично! Это замечательное достижение для нашего российского футбола. Но игра в чемпионате России, это совсем другое. «Уфа» тоже играла в Европе, я помню эти эмоции. Игра в еврокубках всегда в приоритете. Не знаю, почему так происходит.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры