Стукалов: «Агаларов заслужил этот гол»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1).
— Опять игра разделилась на два тайма, к сожалению. Видимо, на нас так давит турнирное положение, что мы не можем выходить и с первых минут показывать ту игру, на которую способны. В первом тайме план, который мы выбрали на игру: высокий прессинг, не давать разыгрывать мяч, он работал. К сожалению, допустили ошибку в концовке тайма, пропустили гол в раздевалку, но я команде благодарен за то, что она руки опустила руки. Во втором тайме создали несколько отличных моментов для взятия ворот, штанги отбиваем, моменты 100% не реализовываем, пока не идет, но думаю, что в любом случае мы эту ситуацию переломим.
— Кротов играл на позиции латераля. Почему решили поставить на эту позицию и как Вам его игра?
— Мы хотели использовать весь его атакующий потенциал. К тому же видели по предыдущим играм «Краснодара», что с левого фланга больше моментов приходило.
— Агаларов прервал свою безголевую серию. Как сильно она на него воздействовала и воздействовала ли вообще?
— Вы же понимаете все прекрасно. Еще раз повторюсь, все живые люди. Если вы видите, команда не безразлична, она бьется за каждый мяч, за каждый эпизод. Также и он, старался, хотел эту ситуацию изменить. Гамид заслужил этот гол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7