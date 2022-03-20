Стукалов: «Агаларов заслужил этот гол»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Опять игра разделилась на два тайма, к сожалению. Видимо, на нас так давит турнирное положение, что мы не можем выходить и с первых минут показывать ту игру, на которую способны. В первом тайме план, который мы выбрали на игру: высокий прессинг, не давать разыгрывать мяч, он работал. К сожалению, допустили ошибку в концовке тайма, пропустили гол в раздевалку, но я команде благодарен за то, что она руки опустила руки. Во втором тайме создали несколько отличных моментов для взятия ворот, штанги отбиваем, моменты 100% не реализовываем, пока не идет, но думаю, что в любом случае мы эту ситуацию переломим.

— Кротов играл на позиции латераля. Почему решили поставить на эту позицию и как Вам его игра?

— Мы хотели использовать весь его атакующий потенциал. К тому же видели по предыдущим играм «Краснодара», что с левого фланга больше моментов приходило.

— Агаларов прервал свою безголевую серию. Как сильно она на него воздействовала и воздействовала ли вообще?

— Вы же понимаете все прекрасно. Еще раз повторюсь, все живые люди. Если вы видите, команда не безразлична, она бьется за каждый мяч, за каждый эпизод. Также и он, старался, хотел эту ситуацию изменить. Гамид заслужил этот гол.