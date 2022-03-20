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Сегодня, 20:28

Владимир Федотов: «Вдесятером команда до конца хотела вырвать победу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).

«Сумбурное и нервное начало было в исполнении нашей команды, но затем парни взяли игру под контроль. Хорошо прессинговали, забирали мяч. Не хватило остроты. Хотели усилить игру заменами, и, как показал дальнейший ход событий, это сработало. Мы знали, что получится хорошее усиление, но удаление спутало все карты. Отдам должное, команда продолжила демонстрировать характер, забила два прекрасных гола. В концовке нам не хватило концентрации. Этот сумасшедший удар не позволил нам сегодня взять очки. Соперник проявил хорошую реализацию. Хочу еще раз отметить, что вдесятером команда до конца хотела вырвать победу.

Парни адаптируются к нашей команде. У Мелкадзе были пропущены сборы. Он набирает кондиции, это видно. Получает все больше игрового времени. Макарчук пришел по ходу сборов. Мы видим, что он уже усваивает наши требования и готов играть в стартовом составе, но есть конкуренция, которую нужно выигрывать. Сегодня ему предоставился шанс, которым он воспользовался. Хорошо подключался, обострил, был полезен", — цитирует тренера сайт «Сочи».

«Крылья Советов» поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 21 матче. «Сочи» с 38 очками после 22 игр идет четвертым.

В следующем туре «Сочи» 3 апреля дома сыграет с петербургским «Зенитом», «Крылья Советов» 2 апреля примут «Уфу».

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2021-2022/vladimir-fedotov-zameny-srabotali-no-udalenie-sputalo-vse-karty/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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24%

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