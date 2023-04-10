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Стрепетов: «Удивило то, что «Локомотив», забив, стал играть на удержание со ставкой на быстрые контратаки»

Алина Савинова
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:2).

«Мне понравился «Локо» — команда прочитала игру «Зенита» и хорошо прессинговала на половине поля соперника. Момент с передачей пяткой Дзюбы на Глушенкова — это был не то что «звоночек», а стопроцентный голевой момент. Потом сразу зенитовская оборона допускает грубейшую ошибку. Тут вопросы к Кержакову, который быстро ввел мяч в игру, не дав партнерам отойти от шока, и когда три-четыре игрока «Локо» еще были вокруг штрафной. Он поставил в тяжелое положение Ренана, тот — Вендела, который был уже в положении безвыходном. И «Зенит» пропустил гол, который «Локомотив» заслужил. Удивило меня то, что «Локо», забив, стал играть на удержание, сделав ставку на быстрые контратаки. Но Пиняев в них сверкнул только пару раз, во втором тайме пропал Глушенков, отрезали Дзюбу — и «Зенит» полностью завладел инициативой. И было отчетливо видно, что «Зенит» додавит», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-udivilo-chto-loko-zabiv-gol-stal-igrat-na-uderzhanie-so-stavkoj-na-kontrataki/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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