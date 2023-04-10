Орлов — об игре Пиняева: «Пока он одиночка. Нет таких партнеров, какие есть в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру атакующего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Пиняев? Понимаете, в одиночку ему непросто против таких соперников. Должны быть связки. Как в «Зените»: Дуглас Сантос — Вендел — Мостовой. Этот треугольник держит мяч и не отдает его! Это образец. У Пиняева таких партнеров все-таки нет. Пока он одиночка. Хотя, когда получал передачи на свободном пространстве, пытался что-то придумать. В любом случае интересный хавбек, а «Локомотив» в целом интересная команда. Галактионов проделал зимой большую работу. Ну вот чем «Локо» в матче против «Зенита» был хуже ЦСКА или «Динамо»? Да в принципе ничем. Так что положительная динамика, бесспорно, просматривается, — сказал Орлов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

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