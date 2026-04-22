«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 23 апреля

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 26-м туре РПЛ в среду, 23 апреля. Матч в Москве на «Лукойл Арене» начинается в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию спартаковцев и «быков».

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Краснодар» вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

Игру «Спартак» — «Краснодар» в прямом эфире показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.00 мск, за 45 минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

В 25 турах чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и занимал пятое место, у «Краснодара» — 54 очка и вторая строчка в таблице.

Предыдущим соперником спартаковцев был «Ахмат» (3:1), а «быки» сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

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