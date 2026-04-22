РФС принял приглашение на конгресс ФИФА в Канаде

В пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что организация приняла приглашение ФИФА на 76-й конгресс ФИФА, который пройдет в Ванкувере 30 апреля. Делегация союза получила визы для пересечения границы Канады.

РФС в Ванкувере представит генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

В декабре 2025 года Митрофанов заявлял ТАСС, что РФС примет участие в конгрессе ФИФА в случае получения виз. В мае 2025-го организация была представлена на 75-м конргессе, который прошел в Асунсьоне (Парагвай).

Сборная России и все российские клубы отстранены от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.