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22 апреля, 17:46

РФС принял приглашение на конгресс ФИФА в Канаде

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Getty Images

В пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что организация приняла приглашение ФИФА на 76-й конгресс ФИФА, который пройдет в Ванкувере 30 апреля. Делегация союза получила визы для пересечения границы Канады.

РФС в Ванкувере представит генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

В декабре 2025 года Митрофанов заявлял ТАСС, что РФС примет участие в конгрессе ФИФА в случае получения виз. В мае 2025-го организация была представлена на 75-м конргессе, который прошел в Асунсьоне (Парагвай).

Сборная России и все российские клубы отстранены от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

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