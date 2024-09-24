Кузьмичев: «Зимой сторона Батракова наверняка инициирует разговор о пересмотре контракта с «Локомотивом»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» предположил, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков может зимой подписать новый контракт с клубом.

— Зимой разговор о пересмотре соглашения наверняка будет инициирован стороной футболиста, — полагает Кузьмичев. — Это логично — привести договор в соответствие со статусом и ролью футболиста в команде. Однако мы знаем, какую жесткую и принципиальную позицию обычно занимают руководители при переговорах, поэтому есть сомнения, что пойдут навстречу, — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на сайте «СЭ».