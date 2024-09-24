«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с махачкалинским «Динамо»

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 9-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с неудалением защитника «Динамо» Валентина Пальцева на 23-й минуте за лишение нападающего «Ростова» Роналдо явной возможности забить гол.

«Ростов» после 9-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» Мх после 9-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.