«Стоит иностранцу случайно выиграть пару матчей, и он уже царь Москвы». Газзаев намекает на Тедеско?

Валерий Газзаев — знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ — дал интервью «СЭ». Мы поговорили с политиком о борьбе с коронавирусом, поправках в Конституцию и Уголовный кодекс, перспективах возобновления РПЛ и ситуации вокруг Юрия Семина в «Локомотиве».

Отвечая на вопрос про ситуацию в московском «Локомотиве», Газзаев высказал мнение в целом о ситуации с тренерами в России.

— Грязная возня в «Локомотиве» (вокруг главного тренера Юрия Семина — Прим. «СЭ») вызывает недоумение. Такое ощущение, что люди, принимающие решения в клубе, смотрят футбол из самолета. Либо они просто дилетанты.

Но тут важно понимать, что в России отношение к тренерской профессии должно быть другим.

К сожалению, не все умеют ценить собственные тренерские кадры. Это касается прежде всего клубных руководителей, а также некоторых специалистов и журналистов. Мы порой видим — стоит какому-нибудь иностранному тренеру случайно выиграть один-два матча, как его сразу начинают величать чуть ли не «царем Москвы». А за какие такие заслуги? Что и кому он успел доказать? Цари в футболе — это те, кто из года в год добивается результата. Давайте ценить наших отечественных тренеров. Их заслуги должны отмечать и средства массовой информации, и специалисты, и болельщики. (Дмитрий Симонов)

Отметим, что «Спорт-Экспресс» вышел с обложкой «Царь Москвы» после одной из побед «Спартака» во главе с немецким тренером Доменико Тедеско.