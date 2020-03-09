Стоило ли выпускать Бакаева после сотрясения? Отвечает Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в домашнем матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России от «Краснодара» (0:1) объяснил, почему выпустил полузащитника Зелимхана Бакаева с первых минут. В среду в кубковой встрече с ЦСКА (3:2 д.в.) 23-летний был заменен из-за сотрясения.

— Сегодня Бакаев сыграл один из худших матчей за «Спартак». Может, из-за травмы не стоило выпускать его с первых минут?

— Во-первых, не думаю, что он сыграл так уж плохо. В первом тайме он сыграл отличную роль при контратаках, и во многом благодаря ему у нас было пять, шесть или семь шансов. Когда игрок здоров и готов играть, для нас нет проблем выпустить его на поле. Мы полностью доверяем нашему медицинскому департаменту, и если врачи говорят, что игрок на сто процентов готов играть, у нас к ним полное доверие. К тому же он был свеж, поскольку, к сожалению, провел всего 45 минут с ЦСКА. (Игорь Рабинер)