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Стоило ли выпускать Бакаева после сотрясения? Отвечает Тедеско

19:10
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в домашнем матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России от «Краснодара» (0:1) объяснил, почему выпустил полузащитника Зелимхана Бакаева с первых минут. В среду в кубковой встрече с ЦСКА (3:2 д.в.) 23-летний был заменен из-за сотрясения.

— Сегодня Бакаев сыграл один из худших матчей за «Спартак». Может, из-за травмы не стоило выпускать его с первых минут?

— Во-первых, не думаю, что он сыграл так уж плохо. В первом тайме он сыграл отличную роль при контратаках, и во многом благодаря ему у нас было пять, шесть или семь шансов. Когда игрок здоров и готов играть, для нас нет проблем выпустить его на поле. Мы полностью доверяем нашему медицинскому департаменту, и если врачи говорят, что игрок на сто процентов готов играть, у нас к ним полное доверие. К тому же он был свеж, поскольку, к сожалению, провел всего 45 минут с ЦСКА. (Игорь Рабинер)

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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