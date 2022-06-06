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Сегодня, 14:01

Стоцкий может покинуть «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего. Контракт футболиста истекает 30 июня, и вполне вероятно, Стоцкий покинет волжский клуб.

«Пока рано о чем-то говорить, — отметил Стоцкий «РБ Спорт». — Конкретики нет. Есть ли переговоры с клубом? В процессе».

В завершившемся сезоне РПЛ Стоцкий провел за «Нижний Новгород» 13 матчей и забил 1 мяч. Футболист перешел в «Нижний» из «Краснодара» в январе 2022 года на правах свободного агента.

Ранее заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов заявлял, что клуб хотел бы продолжить сотрудничество с игроком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stotskij-mozhet-pokinut-nizhnij-novgorod/
Дмитрий Стоцкий
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Зенит

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Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
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 23 1 4
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