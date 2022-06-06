Самедов считает, что матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» соберет полный стадион в любом городе

Бывший игрок сборной Александр Самедов рассказал, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке России-2022 соберет полный стадион в любом городе.

«Где проводить Суперкубок? Сочи, Краснодар или Ростов. В любом городе такой Суперкубок России — полный стадион, где бы он ни был. Вывеска такая», — цитирует ТАСС Самедова.

Бывший футболист «Спартака» Самедов провел за московский клуб 113 матчей, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

В матче за Суперкубок России-2022 сыграет «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, против «Спартака», обладателя БЕТСИТИ Кубка России.