Источник: «Ростов» интересуется нападающим «Спартака» Оганесяном

«Ростов» рассматривает вариант приобретения нападающего «Спартака» Степана Оганесяна. По информации Metaratings.ru, клубы еще не вступали в переговоры, однако ростовский клуб уже связывался с представителями форварда.

Агент Оганесяна Алксандр Маньяков ранее сообщал, что у футболиста есть три предложения от клубов Тинькофф РПЛ, а также игроком интересовались команды ла лиги.

20-летний нападающий провел 35 матчей в «Спартаке-2», забил 6 голов и отдал 10 голевых передач. В московском клубе Оганесян выступает с 1 июля 2020 года, контракт был подписан до лета 2024 года.