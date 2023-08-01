Стипиди считает, что у «Спартака» примитивная игра

Футбольный функционер Павел Стипиди сравнил «Краснодар» и «Спартак». У обеих команд по 6 очков после двух туров.

«Спартак» сейчас играет, по моему мнению, в примитивный футбол, хотя состав у него очень хороший для чемпионата России, достаточно сильный, там много наших приличных молодых футболистов. Посмотрите: на скамейке сидят Зиньковский и другие ребята, способные выходить в основном составе. Но в самой игре «Спартака» я при этом особой яркости не наблюдаю абсолютно. Простая обыкновенная игра.

«Краснодар», конечно, превосходит «Спартак» и в тактике, и в мысли, и в движении. Опять же, «Спартак» играет примитивно. Туда-сюда, навес на большого человека, там сброс. Если удается подхватить мяч, то возле штрафной включается Промес и справа Бонгонда. Мне кажется, «Спартак» особо большой проблемой для «Зенита» будет — в отличие от ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», если он доукомплектуется. Им много народу надо брать«, — цитирует Стипиди «Евро-футбол.ру».