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Сегодня, 13:21

Стипиди считает, что у «Спартака» примитивная игра

Виктория Кравченко
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Футбольный функционер Павел Стипиди сравнил «Краснодар» и «Спартак». У обеих команд по 6 очков после двух туров.

«Спартак» сейчас играет, по моему мнению, в примитивный футбол, хотя состав у него очень хороший для чемпионата России, достаточно сильный, там много наших приличных молодых футболистов. Посмотрите: на скамейке сидят Зиньковский и другие ребята, способные выходить в основном составе. Но в самой игре «Спартака» я при этом особой яркости не наблюдаю абсолютно. Простая обыкновенная игра.

«Краснодар», конечно, превосходит «Спартак» и в тактике, и в мысли, и в движении. Опять же, «Спартак» играет примитивно. Туда-сюда, навес на большого человека, там сброс. Если удается подхватить мяч, то возле штрафной включается Промес и справа Бонгонда. Мне кажется, «Спартак» особо большой проблемой для «Зенита» будет — в отличие от ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», если он доукомплектуется. Им много народу надо брать«, — цитирует Стипиди «Евро-футбол.ру».

«Спартак» в первых двух турах РПЛ набрал 6 очков и делит первое место с «Краснодаром». В следующем туре красно-белые сыграют с «Рубином». «Быки» 4 августа встретятся с «Пари НН».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005255441_stipidi_u_spartaka_primitivnaya_igra_a_u_krasnodara_gorazdo_bolee_gramotnaya_i_interesnaya
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
8
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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