«Краснодар» арендовал Бабурина у «Ростова»

Егор Бабурин продолжит сезон в «Краснодаре»



Вратарь «Ростова» арендован клубом из Краснодара до конца текущего сезона.



В чемпионате 2020/21 Бабурин провёл 4 матча.



Желаем Егору удачи и ждём в «Ростове»! pic.twitter.com/rnjlm5IxBQ