«Краснодар» арендовал Бабурина у «Ростова»
17:34
«Ростов» 25 февраля объявил о переходе вратаря Егора Бабурина в «Краснодар».
27-летний россиянин проведет остаток сезона-2020/21 в составе «быков» на правах аренды.
Егор Бабурин продолжит сезон в «Краснодаре»— Football Club Rostov (@rostovfc) February 25, 2021
Вратарь «Ростова» арендован клубом из Краснодара до конца текущего сезона.
В чемпионате 2020/21 Бабурин провёл 4 матча.
Желаем Егору удачи и ждём в «Ростове»! pic.twitter.com/rnjlm5IxBQ
В сезоне-2020/21 Бабурин провел за «Ростов» 4 матча и пропустил 4 мяча.
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