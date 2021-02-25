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«Краснодар» арендовал Бабурина у «Ростова»

17:34
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«Ростов» 25 февраля объявил о переходе вратаря Егора Бабурина в «Краснодар».

27-летний россиянин проведет остаток сезона-2020/21 в составе «быков» на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Бабурин провел за «Ростов» 4 матча и пропустил 4 мяча.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14236

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