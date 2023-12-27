Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: «Во второй части сезона хотим исправить турнирное положение»

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона мы хотим исправить турнирное положение. Надеюсь, сыграем лучше, продуктивнее, будем побеждать и подниматься в таблице. Конечно, нам неприятно находиться так низко. Тяжело ответить, почему так происходит, наверное, бывают спады. Из-за этого команда находится в таком положении. Есть достаточное количество игр, чтобы исправить ситуацию, мы будем делать всё возможное. На турнирную таблицу стараемся не смотреть, все и так понимают ситуацию, — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.

После 18-и туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в таблице, набрав 15 очков. Команда идет в зоне стыковых матчей.