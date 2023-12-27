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Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: «Во второй части сезона хотим исправить турнирное положение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона мы хотим исправить турнирное положение. Надеюсь, сыграем лучше, продуктивнее, будем побеждать и подниматься в таблице. Конечно, нам неприятно находиться так низко. Тяжело ответить, почему так происходит, наверное, бывают спады. Из-за этого команда находится в таком положении. Есть достаточное количество игр, чтобы исправить ситуацию, мы будем делать всё возможное. На турнирную таблицу стараемся не смотреть, все и так понимают ситуацию, — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.

После 18-и туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в таблице, набрав 15 очков. Команда идет в зоне стыковых матчей.

Источник: Metaratings.ru
Саркис Оганесян
ФК Оренбург
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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