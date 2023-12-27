Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Монреаль»

Бывший ассистент Паоло Ваноли в «Спартаке» Марко Донадель может стать главным тренером «Монреаля», сообщает Canadian Soccer Daily.

По информации источника, 40-летний итальянец уже провел переговоры о возможном назначении в клуб. Донадель завершил в «Монреале» карьеру футболиста. Он выступал за клуб с 2014 по 2018 годы.

С 2021 по 2022 годы Донадель работал в тренерском штабе «Спартака», когда команду возглавлял Паоло Ваноли. После этого он самостоятельно тренировал итальянскую «Анкону».