Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Монреаль»
Бывший ассистент Паоло Ваноли в «Спартаке» Марко Донадель может стать главным тренером «Монреаля», сообщает Canadian Soccer Daily.
По информации источника, 40-летний итальянец уже провел переговоры о возможном назначении в клуб. Донадель завершил в «Монреале» карьеру футболиста. Он выступал за клуб с 2014 по 2018 годы.
С 2021 по 2022 годы Донадель работал в тренерском штабе «Спартака», когда команду возглавлял Паоло Ваноли. После этого он самостоятельно тренировал итальянскую «Анкону».
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|36
|
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|29-23
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|
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|30
|
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|
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|7
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|31-24
|28
|
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|
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|6
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|
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|5
|4
|9
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|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
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|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
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|11
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30 тур
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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