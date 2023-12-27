Агент Божина: «Факел» не считает своевременным предлагать продление контракта»
Футбольный агент Олег Еремин заявил, что переговоры о продлении контракта защитника Сергея Божина с «Факелом» не начинались.
«Факел» пока не выходил с предложением о продлении контракта. Пока «Факел» не считает это своевременным, я так думаю. При этом другие клубы Премьер-Лиги интересуются Сергеем, но конкретных переговоров пока нет», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».
Контракт 29-летнего защитника с «Факелом» истекает по окончании нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Божин сыграл 18 матчей и отметился 1 голом.
Источник: РБ Спорт
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