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Стендап-комик Косицын: «Дзюба — лучший форвард в истории страны? Не всегда это определяется забитыми мячами»

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын поделился с «СЭ» мнением об уровне достижений нападающего Артема Дзюбы.

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

«Дзюба точно был достоин шанса, чтобы побить рекорд по голам за сборную. Он этого прямо хотел. Нельзя забывать о его достижениях. В первую очередь речь о чемпионате мира. Там не только 11 человек, выходивших на поле, а все 23 футболиста из заявки — это герои в масштабах страны, особенно на фоне предыдущих достижений сборной России.

Лучший ли он форвард за всю историю страны? Не всегда лучший нападающий определяется количеством забитых мячей. Но Артем точно входит в топ-3 за всю историю. Павлюченко, Кержаков, Бесчастных и Дзюба, безусловно, входит в эту компанию. Это топ-футболист для нашей страны», — сказал Косицын «СЭ».

До этого 9 марта Дзюба установил новый рекорд по числу голов в истории российского футбола. Он опередил Александра Кержакова, у которого 233 мяча за карьеру.

(Дарик Агаларов)

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Артем Дзюба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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