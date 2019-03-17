Стефан Страндберг: "Вчера я играл против ЦСКА, сегодня лечу в Норвегию в самолете с его названием". Фото

Защитник "Урала" Стефан Страндберг после матча 20-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) опубликовал в Инстаграме фото самолета, которым он отправился в Норвегию. На самолете написано название предыдущего соперника их команды.
Стефан, это просто троллинг от @aeroflot, хорошего полета! pic.twitter.com/rCycsryXFb– ФК Урал (@FCURAL) 17 марта 2019 г.
- Вчера я играл против ЦСКА, - написал футболист. - Сегодня я лечу в Норвегию, и вижу это.
Фото также опубликовал официальный Твиттер "Урала", где предположили, что это "всего лишь троллинг от "Аэрофлота".
Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Опрос
Как закончится матч 20-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит"?
Дополнительная информация
Загрузка...