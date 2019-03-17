11:51 | Футбол — РПЛ

Стефан Страндберг: "Вчера я играл против ЦСКА, сегодня лечу в Норвегию в самолете с его названием". Фото

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Защитник "Урала" Стефан Страндберг после матча 20-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) опубликовал в Инстаграме фото самолета, которым он отправился в Норвегию. На самолете написано название предыдущего соперника их команды.

- Вчера я играл против ЦСКА, - написал футболист. - Сегодня я лечу в Норвегию, и вижу это.

Фото также опубликовал официальный Твиттер "Урала", где предположили, что это "всего лишь троллинг от "Аэрофлота".

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Урал - ЦСКА

 

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