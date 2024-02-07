Новичок «Динамо» охарактеризовал Марцела Личку двумя словами

Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в интервью «СЭ» двумя словами охарактеризовал главного тренера бело-голубых Марцела Личку.

— Как бы двумя словами охарактеризовал Личку как тренера?

— Строгий и импульсивный. Я уже понял, что он в упражнениях любит четкость, внимательность каждого игрока. Если что-то не так — сразу в повышенном тоне говорит, что не так, как лучше сделать. Это хорошо, когда у команды есть эмоции и человек, который их добавляет.

— В России Марцела считают общительным тренером. У вас был разговор?

— Да, общались, конечно, и до перехода, и после. Говорили по поводу модели игры, как вообще тренер видит футбол. Мне в целом стиль «Динамо» близок, потому что в БАТЭ тоже старались играть через комбинации. Выходить из обороны не длинными передачами вперед, а низом через защитников, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

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